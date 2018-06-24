مواجهة السعودية تحسم مصير كوبر

المصدر: فولغوغراد - البيان الرياضي

قال مصدر مسؤول داخل معسكر المنتخب المصري ل«البيان الرياضي» إن مباراة السعودية سوف تحسم مصير هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني مع الفراعنة بشكل كبير، حيث تؤكد نتيجة المباراة بقاء كوبر أو رحيله بشكل نهائي عن الفراعنة، فهناك انقسام داخل مجلس الاتحاد حول مسألة تجديد عقد المدرب، واستقر الرأي إلى تأجيل الأمر انتظاراً لنتيجة لقاء مباراة السعودية، فإن نجح في الفوز، سوف يفتح المنتخب باب التفاوض للتجديد في ظل رغبة كوبر بالبقاء وتخفيض المبلغ المالي الذي كان قد طلبه قبل السفر إلى روسيا، وتسبب في فشل التفاوض بين أبو ريدة والمحامي الخاص له، أما الخسارة فتعني نهاية علاقة كوبر بمنتخب مصر.