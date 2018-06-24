أسود الأطلس يواجهون «لاروخا» بالأبيض

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

يواصل المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة نظيره الإسباني، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حالياً بروسيا. وكان المنتخب المغربي قد ودع البطولة بعد الهزيمة في مباراتين أمام كل من إيران والبرتغال بهدف نظيف دون مقابل.

وسيجري المنتخب المغربي مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام «لاروخا» بالقميص الأبيض، بعدما كان قد حمل الألوان الحمراء في مباراتيه أمام إيران والبرتغال. وبذلك سيحمل المنتخب الإسباني «لاروخا» ألوانه الحمراء الاعتيادية، إذ يود رجال المدرب الإسباني فيرناندو هييرو حسم التأهل والصدارة من بوابة مباراة المغرب.

وكان تصميم القميص الأبيض لأسود الأطلس خلف بعد الكشف عنه ضجة كبيرة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربت الجماهير المغربية عن سخطها الكبير من قميص الأسُود، معتبرة إياه لا يليق بحدث كبير من قيمة كأس العالم لكرة القدم.