الجماهير المغربية أكثر «الأجانب» حضوراً

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

اكتظت شوارع المدن الروسية التي احتضنت مباريات المنتخب المغربي بالجماهير المغربية ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2018، والتي عرفت حضور أسود الأطلس في المجموعة الثانية رفقة منتخبات إسبانيا، البرتغال وإيران.

وأكدت تقارير إعلامية مغربية جيدة الإطلاع، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن مراكز توزيع بطاقات المشجعين «Fan ID»، قاموا بالعديد من الإحصائيات الدقيقة، وتوصلوا إلى أن الجماهير المغربية تتصدر القائمة بأرقام فاقت 45 ألفاً في منافسات الدور الأول.

واعتمدت هذه المكاتب في إحصائياتها على جرد عدد الجماهير التي حضرت لاستخلاص بطاقاتها من الأراضي الروسية. وأشارت التقارير الإعلامية ذاتها، إلى أن الجماهير المكسيكية احتلت المركز الثاني، متبوعة بعشاق التانغو الأرجنتيني. وشهدت شوارع مدينتي سان بطرسبورغ وموسكو أعداداً كبيرة من الجماهير المغربية التي حضرت بقوة لمساندة أسود الأطلس في المحفل الدولي الذي غاب عنه المغاربة منذ سنة 1998.