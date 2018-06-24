عطل بمحرك طائرة مشجعي بيرو

المصدر: موسكو - وكالات

قالت وكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا)، أمس: إن طائرة ركاب روسية تقل مشجعين لفريق كرة القدم الوطني في بيرو، من مدينة إيكاترينبرغ إلى تيومين في سيبيريا، هبطت بسلام أول من أمس، بعد عطل أصاب أحد محركيها، وتسبب في امتلاء قمرتها بالدخان. وأضافت الوكالة أن الطائرة التابعة لشركة (يو.تي.إير)، كانت تنقل مشجعين من بيرو عائدين إلى موسكو عبر تيومين، بعد خسارة فريقهم أمام فرنسا في إيكاترينبرغ.

وقالت الوكالة في بيان «أثناء الهبوط تعطل المحرك الثاني... نتيجة لنشاط المحرك غير العادي، دخل الدخان إلى قمرة الركاب عبر نظام تكييف الهواء». وأضافت أن قائد الطائرة نجح في الهبوط بسلام، معتمداً على محرك واحد. وقالت متحدثة باسم (يو.تي.إير)، إن التقارير الإعلامية عن اندلاع حريق على متن الطائرة غير صحيحة.

وأضافت في تعليقات مكتوبة أرسلتها إلى رويترز «اتبع طاقم الطائرة التعليمات، وهبطت الطائرة على النحو المعتاد، ودخلت المدرج دون مساعدة، وغادر الركاب عبر الدرج المخصص لنزولهم دون الحاجة لاستخدام وسائل الطوارئ».