«الماتادور»..عادات لا تتغير

المصدر: موسكو - وكالات

بدا أن أحد الأنماط الثقافية والمعيشية الإسبانية الشهيرة لا تزال تحظى بالتقدير من قبل لاعبي منتخب البلاد عقب ما كشف عنه كوكي لاعب وسط الفريق من أنه ليس بوسعه هو وزملاؤه في الفريق متابعة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم بسبب تعارضها مع فترة القيلولة التي يخلد فيها الإسبان للنوم.

وقال كوكي أمس «نشاهد المباريات في مقر إقامتنا طالما تيسر لنا ذلك. المباراة الأولى تتزامن مع فترة القيلولة والثانية تتزامن مع التدريب.

نشاهد المباراة الثالثة ». وإذا ما اقتفى بقية أفراد التشكيلة نموذج كوكي، فهذا يعني أنه لم يشاهدوا النهاية المثيرة للمباراة التي انتصرت فيها البرازيل على كوستاريكا 2- إضافة لعدم متابعتهم للتعادل المفاجئ لأيسلندا أمام الأرجنتين 1-.

ولحسن حظ كوكي وبقية أفراد الفريق، فإن كافة مباريات إسبانيا في البطولة المقامة في روسيا تقام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي وهو ما يعني أن بوسع اللاعبين الحصول على ما يكفي من وقت يحتاجونه للراحة.