«روس‌ كوزموس» تمازح رونالدو

المصدر: موسكو - وكالات

نشرت وكالة الفضاء الروسية «روس‌ كوزموس» على موقعها الرسمي، فيديو طريفاً تمازح فيه نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويظهر في الفيديو رونالدو عندما وجه إحدى تسديداته الصاروخية خلال مباراة المغرب .

وعلت كرة رونالدو خشبات المرمى بشكل مبالغ فيه وتابعت طريقها إلى الفضاء، ولكن رائد الفضاء الروسي أوليغ أرتيوموف استطاع التصدي لها من محطة الفضاء الدولية. وعاد أرتيوموف وسدد الكرة بقوة لتعود إلى الأرض وإلى ملعب لوجنيكي تحديداً وتصطدم برأس رونالدو وتسقطه أرضاً. وانتهت المباراة بين البرتغال والمغرب بفوز برازيل أوروبا بهدف نظيف سجله رونالدو نفسه في الدقيقة الـ4 من عمر اللقاء.