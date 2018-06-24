«الأسود الثلاثة» وبنما.. تاريخية

المصدر: نيجني نوفغورود - وكالات ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يلتقي اليوم منتخبا إنجلترا وبنما على ملعب «نيجني نوفغورود» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، في مباراة تاريخية بين المنتخبين، وسيكون فوز «الأسود الثلاثة»، كافياً لحسم تأهله رفقة بلجيكا إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة، وذلك بعد فوز المنتخب البلجيكي على تونس أمس، وستكون مباراة المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي «شرفية» على صدارة المجموعة. ويتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية في مدينة نيجني نوفغورود، حيث تقام المباراة في وقت مبكر اليوم ويمكن أن تكون الحرارة خانقة بالنسبة للاعبي المنتخب الإنجليزي، ولكن درجة الحرارة اعتبرها مسؤولو منتخب بنما مناسبة تماما، ولن تكون مفاجاة للاعبين.

خطأ

ويغيب عنصر «مفاجأة التشكيل» عن المنتخب الإنجليزي الذي تسبب خطأ طفيف خلال تدريباته في الكشف عن التشكيل الأساسي المحتمل لإنجلترا من خلال صورة التقطت لستيف هولاند، المدرب المساعد للمنتخب الإنجليزي أثناء تدوينه ملاحظات في حصة تدريب المنتخب الخميس الماضي وبحسب الملاحظات، فإن مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي دخل بديلاً لسترلينغ في المباراة الأولى، سيكون أساسياً في الثانية على حسابه، إلى جانب روبن لوفتوس - تشيك الذي سيشارك بدلاً من ديلي آلي الذي تعرّض لإصابة في الفخذ في المباراة مع تونس. وسواء كانت أوراق المنتخب الإنجليزي كشفت بالفعل أم لا، يتوقع الفريق مواجهة صعبة أمام منتخب بنما، الأقل في الإمكانيات والقدرات، لكنه يتسم بالطموح والروح التنافسية العالية.

لمسة أخيرة

وأكد هولاند أن اللمسة الأخيرة المطلوبة أمام المرمى ستأتي مع اكتساب اللاعبين مزيداً من الخبرة. وقال: «الأمر نفسي، ويتعلق بدفع اللاعبين إلى التحول إلى راغبين بالفوز في المباريات، وهذه عملية تحتاج إلى الوقت الكافي للوصول إلى تحقيق الهدف».

أضاف: «تخيلوا مشهد هؤلاء اللاعبين بعد أعوام قليلة، عندما يصبحون أكثر تمرساً وخبرة، سيكون الأمر مثيراً حقاً، وهذا ما تبدو ملامحه حالياً».

انتقادات

وفتح تسجيل النجم كين هدفي إنجلترا في مباراة تونس (2-1) في فولغوغراد، باب الأسئلة حول عدم قدرة زملائه على هز الشباك، على رغم الفرص السهلة التي سنحت لهم في الشوط الأول من مباراة المنتخب أمام تونس.

وتركزت الانتقادات على وجه الخصوص على كل من رحيم ستيرلينغ وجيسي لينغارد، علماً أن الهدف الثاني لكين لم يأت سوى في الوقت بدل الضائع. باتت مشاركة سترلينغ كأساسي في المباراة مع بنما مهددة.

وفي الوقت نفسه أخفق سترلينغ لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، في التسجيل مع منتخب بلاده في مبارياته الـ 21 الأخيرة معه، خلافاً لمسيرته مع فريقه الذي سجل له 23 هدفاً هذا الموسم.

ظهور مشرف

ويحدو منتخب بنما الطموح في «ظهور مشرف» أمام «الأسود الثلاثة»، حيث شكل البنميون عقبة قوية أمام نظيره البلجيكي وحافظ على نظافة شباكه طوال الشوط الأول من مباراة الفريقين، قبل أن ينجح الفريق البلجيكي في إيجاد الطريق إلى الشباك لينهي المباراة فائزاً بثلاثة أهداف جاءت في الشوط الثاني.

وقال رومان توريس قائد منتخب بنما، إن الفريق يعتزم الظهور في مباراة إنجلترا بنفس المستويات التي قدمها خلال الشوط الأول من المباراة الأولى أمام بلجيكا، ولكن على مدار 90 دقيقة.

ظهور تاريخي للسودان

تشهد مباراة وإنجلترا وبنما اليوم أول ظهور تاريخي للسودان بالمونديال ممثلاً في الحكم السوداني وليد أحمد، مساعداً أول في الطاقم التحكيمي الذي يدير اللقاء ويقوده المصري جهاد جريشة كما يشارك المغربي عشيق رضوان مساعداً ثانياً.

كاين يعيد سيناريو لينيكر

بات هاري كين أول لاعب يسجل هدفين لإنجلترا في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم، بعد غاري لينيكر (مونديال 1990)، وسجل كين الهدفين في مباراة تونس، (2 - 1) ،وسجل كين في آخر أربع مباريات دولية خاضها مع «الأسود الثلاثة».

ديلي آلي محبط

أكد ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا شعوره بالإحباط بسبب الإصابة، ونشر على حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «محبط بسبب التعرض لإصابة طفيفة يوم الاثنين. سأبذل قصارى جهدي من أجل استعادة لياقتي بأسرع شكل ممكن».

راشفورد.. أفضل المواهب الشابة

يعتبر راشفورد «20 عاماً» من أفضل المواهب الشابة في تشكيلة منتخب إنجلترا الذي يتمتع بثالث أصغر معدل أعمار بالمونديال، وأبدى راشفورد إعجابه بقدرات كاين في تسجيل الأهداف.

هيرنان غوميز: التسريبات لا تعطينا الأفضلية

أكد هيرنان داريو غوميز المدير الفني لمنتخب بنما الأول لكرة القدم، أن الخطأ الشنيع الذي كشف على ما يبدو تسريبات عن تشكيلة المنتخب الإنجليزي لا يعطي فريقه أي أفضلية، ولن تؤثر في استعداداته للمباراة، وقال «إذا أراد منتخبنا أن يصدم العالم بالتغلب على المنتخب الإنجليزي، سنحتاج لتسجيل هدف».

وقال في مؤتمر صحافي: «لا تعطيني التسريبات أي أفضلية، لا يهم من يلعب، وإذا لم يتواجد لاعب معين، فبديله سيكون جيداً». وتمسك جوميز بأمل التأهل مؤكداً أن فريقه ما زال بإمكانه الوصول للأدوار الإقصائية، وقال: سمعة لاعبي منتخب بنما على المحك في بلدهم رغم أنهم ضمن أول منتخب لبنما يتأهل لنهائيات كأس عالم.

وأضاف: أبلغت اللاعبين أن بإمكاننا التأهل، ولم يفكر الفريق من قبل في الاعتماد على أمجاده ومثلما تغمر السعادة البلاد حالياً، يمكنهم أن يكرهونا غداً وقد نخسر مجهود عمل استمر 4 سنوات.

وطالب غوميز اللاعبين بالتركيز طوال 90 دقيقة ، مع عدم الاستسلام حتى لو تقدم منتخب إنجلترا بهدف.

ساوثغيت: لن نذبل في حرارة الصيف الروسي

أكد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحافي أمس، إنه واثق من أن فريقه لن يذبل في حرارة الصيف الروسي وقال: نخطط لتحقيق الفوز على منتخب بنما لضمان التأهل إلى دور الستة عشر من المجموعة السابعة بكأس العالم قبل الوصول إلى مباراة الجولة الأخيرة.

ودافع ساوثغيت عن قراره بألا يجعل فريقه يتعود على التدريب في مناخ محدد سواء في أجواء دافئة أو في الملعب، وقال: الحرارة مختلفة في أجزاء مختلفة في البلاد ويجب علينا التأقلم على هذا الأمر، ولا توجد فائدة فزيولوجية من التدرب في الحرارة قبل أسبوعين.

تشكيلة

وانتقد المدرب غاريث ساوثغيت الصحافة الإنجليزية واتهمها بتسريب معلومات للمنافسين، مشيراً إلى أن منح معلومات عن الفريق إلى المنافس عبر الإعلام لا يساعد المنتخب. وقال «الصورة المزعومة للتسريبات بشأن التشكيلة تضمنت 23 لاعباً، وهناك تشكيلة أخرى تتضمن تبديلاً لمراكز اللاعبين لأننا نقوم بهذه التغييرات في التدريبات بشكل دوري».