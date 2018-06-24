فوزي البنزرتي لــ «البيان الرياضي»: الأخطاء التكتيكية وراء الخسارة الكبيرة

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

أكد عميد المدربين التونسيين فوزي البنزرتي في حديث خاص ل«البيان الرياضي» أن الأخطاء التكتيكية للمدرب نبيل معلول تسببت في هزيمة نسور قرطاج بخماسية أمام المنتخب البلجيكي.

وقال البنزرتي الذي التقيناه وهو يهم بمغادرة ملعب سبارتاك موسكو الذي احتضن المباراة: نبيل معلول أساء تطبيق الضغط على المنتخب البلجيكي. فالضغط على المنافس في كرة القدم لا يتم على لاعب واحد أو جهة فقط وترك الجهة الأخرى يتمركز بها لاعبان سريعان مثل لوكاكو وهازارد.

فن الضغط يجب أن يكون على كامل المنطقة، بمعنى تكوين جبهة من اللاعبين تحاصر كامل مناطق الخصم لتمنعه من نقل الكرة أو التحكم فيها. وأضاف المدرب فوزي البنزرتي الشهير ب«ملك الضغط» )البريسينغ( أن المنتخب التونسي ضغط على حامل الكرة ونسي خلفه لاعبين آخرين انسل في كل مرة أحدهم ووجد نفسه وجها لوجه مع الحارس، مما ساعد بلجيكا على تسجيل 5 أهداف. وأكد البنزرتي أن المنتخب البلجيكي كان قادراً على تسجيل أهداف أخرى واستنكر التكتيك الذي اعتمده المدرب نبيل معلول.

كما عبر عن استيائه من أداء عدد اللاعبين الذي لم يكونوا في مستوى الحدث العالمي. ووجه البنزرتي سهامه إلى نبيل معلول متسائلاً عن جدوى إشراك الظهير الأيسر علي معلول إن لم يكن جاهزاً. وأهدى معلول هدفين للمنتخب البلجيكي من تمريرات معاكسة، ومثل نقطة ضعف المنتخب بينما كان في السابق النجم الأول والقاطرة التي تقود نسور قرطاج إلى تحقيق الانتصارات في التصفيات المونديالية في المجموعة الأفريقية.

وانتقد البنزرتي أيضاً الاختيارات الفنية للاعبين التي قام بها معلول قائ:ً إذا ا كان صيام بن يوسف يعاني من آلام قبل بداية المباراة لماذا يشركه أساسياً ثم نخسر تبديلاً كنا بحاجة إليه في الشوط الثاني.

ورداً عن سؤال تعلق بقدرة المنتخب البلجيكي على الوصول إلى المباراة النهائية قال البنزرتي: لديهم مجموعة رائعة من النجوم والفرديات. أرى أنه أفضل منتخب في المونديال من حيث المواهب لكن ينقصه التناغم والتجانس عندما يصطدم بمنتخبات قوية. وذكر فوزي البنزرتي أنه وصل اليوم إلى موسكو قادماً من المغرب حيث يدرب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وعن احتمال تدريبه للمنتخب التونسي بعد المونديال قال: لقد ظلمت طوي ا من طرف الاتحاد التونسي لكرة القدم الذي يتجاهلني باستمرار، والحال أني الأجدر بقيادة نسور قرطاج. وما حصل اليوم من أخطاء تكتيكية يستحيل أن يحصل معي بفضل خبرتي الكبيرة في ملاعب كرة القدم. وقال البنزرتي بحسرة وألم: إنهم لا يحبوني لذلك لا يتم تعييني مدربا لتونس.