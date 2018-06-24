المصدر: موسكو- البيان الرياضي

ساند المنتخب التونسي خلال مباراته أمام نظيره المنتخب البلجيكي جمهور غفير فاق عدده ال20 ألفاً. وتزينت مدرجات ملعب سبارتاك موسكو بالألوان الحمراء والبيضاء التونسية. وأضفت الجماهير التونسية أجواء رائعة على المدرجات حيث زلزلت الملعب بالأغاني والأهازيج التي تمجد منتخب النسور.

وفي بداية المباراة لاح للاعبين وكأمنهم يلعبون على ملعب رادس في تونس.ولم يستثمر المنتخب التونسي دعم الجماهير وتكبد هزيمة ثقيلة بنتيجة 5 2. وتفاعلت الجماهير خلال الشوط الثاني مع زخات المطر التي سقت عشب ملعب سبارتاك موسكو. ومن الطرائف أيضاً أن الجماهير الروسية ساندت المنتخب التونسي ضد بلجيكا. وبعد المباراة توجه الخزري والسخيري لشكر الجماهير التونسية على الدعم والاعتذار على الهزيمة القاسية.