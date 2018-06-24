مراد العقبي يعتذر للجماهير

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

اعترف مراد العقبي المدرب المساعد للمنتخب التونسي بأحقية الفريق البلجيكي في الفوز العريض الذي تحقق في مباراة الفريقين أمس، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة السابعة، على ملعب «اوتكريتي» الخاص بنادي سبارتاك موسكو، مشيراً إلى أن المستوى الذي ظهر به منتخب نسور قرطاج لم يكن يؤهلهم لتحقيق أي نتيجة إيجابية.

واعتبر المدرب التونسي أن المباراة «كانت صعبة جداً»، موضحاً: «كان لقاء صعباً للغاية، كنا نعلم ذلك من البداية، منذ القرعة، كنا نعرف أن بلجيكا ستكون خصماً صعباً للغاية»، وقدم العقبي اعتذاره لجماهير المنتخب التونسي وللعالم العربي قائلاً: «العديد من المشجعين التونسيين في الملعب. لقد بذلنا قصارى جهدنا، وسنحاول التحسن في المستقبل».