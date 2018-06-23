المكسيك تتخطى كوريا الجنوبية بثنائية

المصدر: وكالات

وضع المنتخب المكسيكي قدما وساق في دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2 /1 اليوم السبت على استاد روستوف أرينا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المكسيكي بهدف سجله كارلوس فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف خافيير هرنانديز "تيتشاريتو" الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وتكفل سون هيونج مين بتسجيل الهدف الوحيد لكوريا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحقق منتخب المكسيك فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط فيما يتذيل منتخب كوريا الترتيب بلا رصيد من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي حيث خسر في المباراة الأولى أمام السويد بهدف دون رد.

وكان المنتخب المكسيكي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني 1 / صفر يوم الأحد الماضي على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة السادسة.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب الألماني مع نظيره السويدي حيث قد تحدد هذه المباراة مصير المجموعة السادسة.