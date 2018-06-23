تونس تودع المونديال بخماسية تاريخية من بلجيكا

المصدر: وكالات

ودع المنتخب التونسي بطولة كأس العالم 2018، بعد خسارته بخماسية تاريخية مقابل هدفين، في الوقت الذي بلغت فيه بلجيكا دور الـ16.



كانت بداية المنتخب التونسي سيئة جدا، كما كان السيناريو أمام إنجلترا في المباراة الأولى، وتلقى التونسيون هدفين في أول 16 دقيقة، إذ سجل إيدين هازارد هدفا عند الدقيقة السادسة، وروميلو لوكاكو عند الدقيقة 16.

حرم المنتخب التونسي البلجيكيين من الكرة، وحاول تسجيل هدف تقليص الفارق، ونجح في ذلك عند الدقيقة 18 عبر ديلان برون، لكن بلجيكا عادت وسجلت الهدف الثالث عبر لوكاكو في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح البلجيكيون في إطلاق رصاصة الرحمة على المنتخب التونسي، حين سجل هازارد الهدف الرابع، الذي قتل المباراة كرويا، قبل أن يسجل ميتشي باتشواي الهدف الخامس عند الدقيقة 89، لكن وهبي الخزري عاد وسجل الهدف الثاني لتونس.

وبهذه النتيجة، ودع المنتخب التونسي البطولة بخسارتين، في الوقت الذي بلغت به بلجيكا دور الـ16 للبطولة، كأول المتأهلين عن المجموعة السابعة.