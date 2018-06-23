«الفانيليا» تحل أزمة الحشرات

المصدر: غروزني - مصطفى طنطاوي

أكدت السلطات الروسية أنها ستقوم برش المنطقة المحيطة بملعب فولغوغراد بالفانيليا، لمنع البعوض من إفساد مباريات كأس العالم، وكان لاعبو إنجلترا وتونس واجهوا أسراباً من البعوض خل مباراتهما ا بمدينة فولغوغراد الاثنين الماضي، ورش العديد من اللاعبين أنفسهم بمواد واقية قبل المباراة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً. وفور وصول بعثة المنتخب المصري إلى فولغوغراد غداً سيقوم مسؤولو منتخب الفراعنة بتوزيع بعض المواد والأدوية الواقية من البعوض على لاعبي المنتخب، وذلك بعد أن كانت هناك تحذيرات قوية من انتشار البعوض في مدينة فولغوغراد.