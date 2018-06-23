نيمار يكشف سر «دموع الفرح»

المصدر: سان بطرسبرغ - د ب أ

برّر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بكاءه بعد الفوز الثمين لمنتخب بلاده على نظيره الكوستاريكي 2 - صفر أمس، بأنه كان بكاء بسبب السعادة وتحقيق الفوز في هذه المباراة.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوستاريكي اليوم في استاد مدينة سان بطرسبرغ الروسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعقب انتهاء المباراة جثا نيمار على ركبتيه في أرض الملعب وانخرط في البكاء.

وكتب نيمار على حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: «لا يعلم الجميع بما حدث لأكون هنا. يتحدثون كثيراً كالببغاوات. ولكن الفعل.. يفعلون قليلاً».

وبرر نيمار البكاء قائلاً: «كان البكاء لسعادتي وللتغلب والرغبة في تحقيق الفوز. في حياتي، لم تكن سهلة على الإطلاق. الآن يستمر الحلم. ليس حلماً ولكنه هدف».