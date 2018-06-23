«ذلّ» في الأرجنتين ومفرقعات في كرواتيا

المصدر: بلغراد - د ب أ

احتفلت الصحف والبوابات الإلكترونية الكرواتية بتأهل منتخب بلادها لدور ال16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، عقب فوزه الكبير 3/ صفر على نظيره الأرجنتيني أول من أمس في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بالمونديال. وحسم منتخب كرواتيا تأهله رسمياً للدور الثاني، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين تجمّد رصيد منتخب الأرجنتين عند نقطة واحدة بعد خوضه مباراتين.

وكتبت صحيفة (24 ساتا) «وداعاً ليو ميسي! كرواتيا تحطم الأرجنتين إلى أجزاء. تلاعبنا بالأرجنتينيين وينبغي عليهم أن يشعروا بالسعادة لتسجيلنا ثلاثة أهداف فقط في شباكهم.» في المقابل، خرجت الصحافة الأرجنتينية بعناوين «الكارثة» و«الذل ،»بينما دوّى صوت المفرقعات احتفالاً في زغرب. وعلى موقعها الإلكتروني رأت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية أن «كارثة حدثت مع كرواتيا، الأرجنتين تخيّب الآمال وفي طريقها للخروج من كأس العالم ».