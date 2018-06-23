حشر بن مكتوم: كأس العالم أوروبية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توقّع الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، فوز أحد المنتخبات الأوروبية بكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا رغم خسارة ألمانيا حاملة اللقب في مباراتها الأولى أمام المكسيك.

وصرح الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم أن منتخبات أوروبا تبدو الأقرب للفوز باللقب، فيما عبر عن حزنه لخروج منتخبات السعودية ومصر والمغرب من الدور الأول، وقال: حزنا على خروج المنتخبات العربية، كنا نتمنى تحقيق نتائج أفضل، ولكنها اكتفت بمشاركة دون الآمال المعلّقة عليها. وأضاف: الكرة العربية قدمت نفسها بشكل أفضل في دورات سابقة، ومن المفترض أن تحافظ على مستوياتها وتطورها لكنها تراجعت، مشكلة الكرة العربية في الإدارة، ليس معقولا أن نظهر في الماضي بمستويات أفضل رغم أن الحياة في تطور مستمرّ.