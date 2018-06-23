قلب تيتي العجوز لا يتحمل

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

أكد البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب السامبا أن سنه كمدرب تجاوز الـ57 ربما لن يتحمل الضغط العصبي، وجاء ذلك عقب فوز منتخب السليساو الصعب على كوستاريكا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا. وقال تيتي عقب المباراة: «نيمار لم يكن يدعي.. لنا ضربة جزاء، كان هناك تلامس ضد لاعبنا يستحق الاحتساب». وقال تيتي عن احتفاله الصاخب بهدف كوتينيو في الدقيقة 90: «أنا رجل عجوز أخاف ألا يحتمل قلبي كل هذا الضغط العصبي».