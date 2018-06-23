تقنية خط المرمى تتداخل مع أجهزة إنذار الحريق

المصدر: موسكو - وكالات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فتح تحقيق بشأن تشويش محتمل على تقنية «خط المرمى» في كأس العالم المقام بروسيا حالياً، بعد اكتشافين في مدينتي موسكو وروستوف. وكشفت وسائل إعلام روسية عن وجود تداخل بين مستشعرات التقنية المستخدمة في المونديال ، وأجهزة إنذار الحرائق في الملعب الرئيسي للبطولة. وقالت وكالة «إنترفاكس» الحكومية إن 4 أجهزة إنذار للحرائق في ملعب «لوجنيكي» ، استعملت نفس تردد أجهزة تقنية «خط المرمى» . وأوضحت الوكالة أن التشابه في الترددات رصد خلال لقاء البرتغال والمغرب ، الذي انتهى بفوز المنتخب الأوروبي بهدف نظيف. كما يعتقد أن شركة محمول روسية تستخدم ذات ترددات التقنية الكروية المتواجدة في ملعب روستوف، الذي يستضيف هو الآخر مباريات المونديال. وحسب «إنترفاكس»، فإن الفيفا تم إبلاغه بالأمر، وأبلغ الاتحاد صحيفة «صن» البريطانية بأنه سيفتح تحقيقاً، رغم عدم حدوث أي وقائع تشويش حتى الآن.