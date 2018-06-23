موراي يسخر من «التانغو»

المصدر: لندن - وكالات

سخر نجم التنس البريطاني أندي موراي من أداء المنتخب الأرجنتيني في مباراته مع كرواتيا بمونديال روسيا، بنشر تعليق «مستفز» على صورة لزملائه لاعبي التنس الأرجنتينيين خوان موناكو ودييغو شوارتزمان.

ونشر موناكو صورة مع مواطنه شوارتزمان، من داخل ملعب مباراة الأرجنتين وكرواتيا.

وبعد خسارة الأرجنتين بنتيجة 0-3، علّق موراي على الصورة المنشورة في حساب موناكو على «إنستغرام» قائلاً: «هل أنت سعيد أنك سافرت كل تلك المسافة لمشاهدة هذا الأداء؟»

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة والتعليق، وسخروا من طرافة الموقف، وتعليق لاعبي التنس العالميين.