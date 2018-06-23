نسور نيجيريا يعبرون أيسلندا

المصدر: فولغوغراد - أ ف ب

أهدى المهاجم أحمد موسى، المنتخب النيجيري، الفوز على أيسلندا 2-صفر، وهو الفوز الذي جاء بمثابة «قبلة حياة» للمنتخب الأرجنتيني ليحيي آماله بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، وسجل موسى هدفي منتخب بلاده أمس في فولغوغراد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان الوضع سيتعقد كثيراً على المنتخب الأرجنتيني، وصيف النسخة الماضية وبطل 1978 و1986، في حال فوز أيسلندا بمباراة الجمعة لأنه تعثر أمام الأخيرة في الجولة الأولى (1-1)، ثم سقط قبل 24 ساعة سقوطاً ذريعاً أمام كرواتيا صفر-3. لكن فوز نيجيريا أمس بهدفي موسى (49 و75)، أشعل المنافسة تماماً على البطاقة الثانية بعدما حسمت كرواتيا الأولى بتحقيقها الخميس فوزها الثاني (تغلبت في الأولى على نيجيريا 2-صفر).

وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الحاسمة الثلاثاء المقبل، حيث تلتقي الأرجنتين مع نيجيريا وبحاجة للفوز من أجل التأهل، شرط عدم فوز أيسلندا على كرواتيا في التوقيت ذاته، لأنه سيتساوى المنتخبان الأميركي الجنوبي والأوروبي، المشارك للمرة الأولى في النهائيات، بأربع نقاط لكل منهما، وحينها سيدخل فارق الأهداف لتحديد المتأهل بينهما.

وأجرى المدرب الألماني لنيجيريا غيرنوت روهر ثلاثة تعديلات على التشكيلة التي خسرت المباراة الأولى أمام كرواتيا، فراهن على موسى بعد أن أبقى مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي المعار لسسكا موسكو الروسي على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى.

وتخلى المدرب الألماني عن ثنائي الهجوم أوديون أيغهالو وأليكس أيووبي وأشرك موسى وكيليشي أيهياناتشو بدلاً منهما، كما زجّ بكينيث أوميروو في الدفاع بدلاً من عبدالله شيهو. وسجل موسى هدفه الأول إثر هجمة مرتدة وتوغل من فيكتور موزيس من الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة لزميله موسى، فسيطر عليها الأخير ثم أطلقها «على الطاير» في سقف شباك هانيس هالدورسون (49).

قبل أن يوجهوا الضربة القاضية للإسكندنافيين بهدف ثانٍ لموسى الذي استلم الكرة على الجهة اليسرى وتوغل ثم تلاعب بالمدافعين والحارس قبل أن يسدد في الشباك (75).

وهو الهدف الرابع في كأس العالم لموسى بعد أن كان سجل ثنائية بلاده في الخسارة ضد الأرجنتين (2-3) قبل 4 أعوام.

وأصبح المهاجم، البالغ 26 عاماً، أفضل هدافي بلاده في النهائيات، ووحدهما الغاني أسامواه جيان (6) والكاميروني روجيه ميلا (5) يتفوقان عليه بلائحة أفضل هدافي القارة السمراء.

فوز سويسري

وفي مباراة ثانية أمس سجل شيردان شاكيري هدفا في الوقت القاتل قاد به المنتخب السويسري لانتزاع انتصار صعب من نظيره الصربي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في كالينينغراد ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم لكرة القدم.