تدريب ترفيهي للأخضر في بطرسبورغ

المصدر: سانت بطرسبورغ - أحمد علي

خضع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس إلى تدريبات ترفيهية في مقر إقامتهم في مدينة سانت بطرسبورغ استعداداً لمواجهة منتخب مصر بعد غد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب كأس العالم.

وكانت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بنادي زينت سان بطرسبورغ قد بدأت تحت أشعة الشمس التي غابت عن بطرسبورغ خلال الأيام الماضية. وتقرر أن يجري لاعبو الأخضر صباح اليوم حصة تدريبية على ملاعب التدريب بنادي زينيت سان بطرسبورغ. كما تقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى مدينة فولغوغراد مساء اليوم من مطار بولكوفو إلى مطار فولغوغراد الدولي.