مصر ترفض المدرب المحلي

المصدر: غروزني - د ب أ

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على أن يكون خليفة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في تدريب المنتخب الأول، أجنبياً في ظل استقرار المجلس على عدم تجديد التعاقد مع المدرب الحالي، الذي فشل في بلوغ دور الستة عشر ببطولة كأس العالم في روسيا.وناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري، أسباب الخسارة الأخيرة القاسية أمام روسيا بثلاثية والخروج من المونديال.كما بحث المجلس إمكانية التعاقد مع مدرب مصري كحسام البدري، أو حسام حسن، إلا أن المجلس رفض هذا التوجه، واستقر على مدير فني أجنبي عقب مباريات كأس العالم.