تاباريز: مواجهة روسيا حياة أو موت

المصدر: موسكو - وكالات

صرح أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، بأن مباراة منتخبه ضد مستضيف البطولة المنتخب الروسي مهمة جداً لدرجة أنها مسألة حياة أو موت.

وقال تاباريز خلال مؤتمر صحافي: «مباراة روسيا شديدة الأهمية، يجب أن نحقق الفوز على أرضية الملعب أو نموت». وأضاف: «يقدم منتخبنا مستوى رائعاً، يجب أن نفوز لننتزع صدارة المجموعة من روسيا». وضمن المنتخبان الروسي والأوروغوياني تأهلهما إلى الدور الثاني من البطولة ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين، ويتصدر المنتخب الروسي بفارق الأهداف، وستحدد نتيجة المواجهة هوية صاحب الصدارة الذي سيلاقي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في الدور ثمن النهائي للبطولة.