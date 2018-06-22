تعادل ثمين أمام الدنمارك

المصدر: سامارا - أ ف ب

تدخلت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في إيه آر»)، مجدداً لصالح أستراليا، وأبقت على حظوظها بالتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد 2006، بمنحها ركلة جزاء والتعادل مع الدنمارك 1-1 أمس في سامارا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم في كرة القدم.

وبدت الدنمارك في طريقها إلى تحقيق فوزها الثاني في المونديال الروسي، بعد تفوقها في الجولة الأولى على البيرو (1-صفر)، عندما سجلت الهدف الأول عبر نجمها كريستيان إريكسن في الدقيقة 7 من الشوط الأول، الذي هيمنت بشكل مطلق على مجرياته.

إلا أن تقنية الفيديو تدخلت لمنح أستراليا التعادل في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، انبرى لها القائد ميلي يديناك وأدرك التعادل، بعدما تبين أن يوسف بولسن لمس الكرة بيده داخل المنطقة.

وانقلبت الأدوار بعد الهدف، إذ فرضت أستراليا أفضليتها، وحصلت على عدد كبير من الفرص، لا سيما في الدقائق الأخيرة من المباراة. إلا أن فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، عجز عن ترجمتها وتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام فرنسا 1-2، في مباراة سجل فيها يدينياك الهدف الوحيد لبلاده من ركلة جزاء، احتسبت أيضاً بعد الاستعانة بالفيديو.

وتصدرت الدنمارك، الساعية للتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2002، المجموعة بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام فرنسا، التي ستضمن تأهلها في حال فوزها لاحقاً على البيرو. وتقام الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، حيث تلعب أستراليا مع البيرو، والدنمارك مع فرنسا.

وخاض المنتخبان المباراة بتشكيلتي الجولة الأولى، باستثناء تبديل دنماركي وحيد، حيث لعب لاس شون أساسياً في خط الوسط، لإصابة وليام كفيست في الشوط الأول من المباراة ضد البيرو، وانتهاء مشواره في المونديال.

وهي المرة الثانية التي يسجل جيدينياك من ركلة جزاء منحتها تقنية الفيديو، بعد أولى ضد فرنسا، إثر لمسة يد من المدافع صامويل أومتيتي. وأصبح قائد المنتخب الأسترالي، أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل كل أهدافه من ركلة جزاء، بحسب شركة «أوبتا» للإحصاءات الرياضية، نظراً لأن هدفه الوحيد السابق كان من ركلة جزاء في مونديال 2014 ضد هولندا (2-3).

وانضم الأسترالي إلى 6 لاعبين آخرين فقط سجلوا 3 ركلات جزاء أو أكثر في كأس العالم، بعد الهولندي روب رنسنبرينك (4)، والأرجنتيني غابريال باتيستوتا (4)، والبرتغالي اوزيبيو (4)، والهولندي يوهان نيسكينز (3)، والبلغاري هريستو سويتشكوف (3)، والإسباني فرناندو هييرو (3).

وخسرت أستراليا مبارياتها الثلاث في مونديال البرازيل 2014.