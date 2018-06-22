الأخضـريخسر الجاسم

المصدر: موسكو - أحمد علي

تأكد غياب تيسير الجاسم لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصري يوم الاثنين المقبل في آخر مباريات الأخضر السعودي في كأس العالم 2018 بعدما أظهرت الفحوصات الأولية إصابة الجاسم بتمزق في العضلة الخلفية، حيث سيجري الجاسم صباح اليوم كشفًا طبيًا كاملًا لتحديد العلاج والفترة التي يحتاجها اللاعب للتعافي. وكان الجاسم، قد أصيب في مباراة الأخضر أمام الأوروغواي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم 2018 دون الاحتكاك مع أي لاعب بعدما طالت عليه إحدى الكرات، إذ يعتبر أول لاعب سيغيب بسبب الإصابة في المنتخب السعودي.