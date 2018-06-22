نبوت يودّع كأس العالم

المصدر: سمارا - رويترز

قال بيرت فان مارفيك، مدرب أستراليا، إن المهاجم أندرو نبوت استُبعد من نهائيات كأس العالم بسبب تعرضه لإصابة خطرة في الكتف خلال التعادل 1-1 مع الدنمارك. وتم شدّ نبوت من كتفه عقب سقوطه خلال التحام، وخرج متجهماً من الملعب في الدقيقة 74 من اللقاء الذي أقيم ضمن المجموعة الثالثة في سمارا. وأضاف فان مارفيك، خلال مؤتمر صحفي: «تعرض لإصابة في الكتف، والبطولة انتهت بالنسبة إليه». وعقب انتزاع أستراليا نقطةً واحدة من مباراتين، تملك أستراليا فرصة ضئيلة في بلوغ أدوار خروج المغلوب، وتحتاج إلى الفوز أمام بيرو في المباراة الأخيرة، ليكون لديها أي أمل في التقدم في البطولة.