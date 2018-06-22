بيكيه جاهز لنقاش «أزمة غريزمان»

المصدر: موسكو - وكالات

رحّب المدافع الإسباني الدولي جيرارد بيكيه بالحديث مع خوردي ماستري، نائب رئيس برشلونة الإسباني، حول مشاركة اللاعب في إنتاج فيلم وثائقي أعلن خلاله اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان أنه لن ينضم إلى النادي الكتالوني.

ووبخ نادي برشلونة مدافعه جيرارد بيكيه لمشاركته في الفيلم الوثائقي الذي أعلن من خلاله غريزمان بقاءه في أتلتيكو مدريد وعدم انتقاله إلى برشلونة.

وأعرب خوردي ماستري عن استيائه ودهشته من تصرف بيكيه.

وكانت إحدى الشركات التابعة لبيكيه تولت إنتاج فيلم وثائقي تحت اسم «القرار»، تم بثه في الأسبوع الماضي، وعَرض خلاله تسلسلاً زمنياً للأحداث التي شهدتها المفاوضات بين برشلونة واللاعب الفرنسي، الذي قرر في النهاية البقاء في أتلتيكو مدريد.

وقال بيكيه: «إذا أراد (ماستري) الحديث معي، فهو يعرف أين يجدني».