إسبانيا على درب لوبيتيغي

المصدر: موسكو - وكالات

كشف اللاعب الإسباني جوردي البا أن منتخب بلاده لا يزال يتمسك بنفس استراتيجيته التي كان يلتزم بها تحت قيادة المدير الفني السابق، جولين لوبيتيغي، مطالباً الصحافة في بلاده بعدم التعجل في إطلاق الانتقادات. وقال البا في من خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة كراسنودار الروسية، التي تقيم فيها إسبانيا معسكرها خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا: «فيرناندو (هيرو)، تأقلم بشكل جيد داخل الفريق، إنه شخص رائع وقريب من اللاعبين ونحن نتعلم منه الكثير، الاستراتيجية هي ذاتها التي كنا نتبعها مع جولين، أتمنى أن يؤدي دوراً كبيراً كمدير فني للمنتخب».

وطالب البا الصحف بعدم التعجل في إطلاق الانتقادات، وأضاف قائلاً: «في الماضي لم نكن نحقق الفوز كما يحدث في السنوات الأخيرة، ولكن نحن يروق لنا النظر إلى الأمور السيئة قبل الجيدة، يجب العمل على تحسين بعض الأشياء ولكن انتظروا قليلاً قبل أن تضربونا بالعصا، لا تبدأوا الآن». وأكد البا مرة أخرى على الأجواء الجيدة التي تغلف غرفة خلع الملابس للمنتخب الإسباني.

واستطرد قائلاً: «هناك مشاعر طيبة للغاية، نقدم أداءً جيداً ونتمتع بجودة كبيرة في الجانب الدفاعي، نتحدث عن هذا داخل غرفة خلع الملابس».

ويرى لاعب برشلونة أن بطولة كأس العالم تختلف كلياً عن أي بطولة أخرى، حيث أشار إلى أن أي فريق يمكنه أن يطيح بالآخر لأن المباريات، على حد قوله، تحسم من خلال التفاصيل الدقيقة.