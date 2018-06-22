مبابي.. حلم تحقق

المصدر: إيكاترنبيرغ - د ب أ

أبدى المهاجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، سعادته البالغة بالهدف الذي قاد به منتخب بلاده للفوز على منتخب بيرو والتأهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا. ارتدى مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 من عمر المباراة، التي جرت أمس ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة، ليقود منتخب (الديوك) للصعود إلى دور الستة عشر في المونديال الروسي. وبهذا الهدف، أصبح مبابي على موعد مع التاريخ، بعدما بات أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في كأس العالم. وضرب مبابي، الذي يبلغ 19 عاماً وستة أشهر ويوم واحد، الرقم القياسي السابق، الذي كان يحمله ديفيد تريزيغيه، كأصغر لاعب يسجل أهدافاً في كأس العالم.