أيسلندا تتمنى الشفاء لحارس نيجيريا

المصدر: فولغوغراد - د ب أ

أرسل المنتخب الأيسلندي لكرة القدم أطيب تمنياته بالشفاء إلى حارس المرمى النيجيري، كارل إيكيمي الذي يتم علاجه من مرض سرطان الدم.

ويواجه المنتخب الأيسلندي نظيره النيجيري في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة بمدينة فولغوغراد الروسية. كان إيكيمي (32 عاماً) الذي يلعب في صفوف فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، هو الحارس الأساسي للمنتخب النيجيري، وتم اختياره كلاعب غير مسجل في القائمة النهائية لمنتخب (النسور الخضراء) المشاركة في البطولة، والمكونة من 23 لاعباً، بعدما استبعد من القائمة الرسمية، في ظل علاجه من المرض.

وقام المنتخب الآيسلندي بمبادرة طيبة إلى إيكيمي، حيث قام بكتابة اسم الحارس النيجيري على القميص رقم 1 للمنتخب الاسكندنافي.

ونشرت صورة لمنتخب آيسلندا على الحساب الإلكتروني الرسمي لمهاجم الفريق جون داوي بوفارسون، زميل إيكيمي السابق في صفوف ولفرهامبتون، الذي ظهر وهو يرفع القميص.

وصرح فرانسيس أوزوهو (19 عاماً) الذي خاض مباراته الدولية الرسمية الأولى أواخر العام الماضي بسبب غياب إيكيمي: «إنها لفتة طيبة للغاية من المنتخب الآيسلندي».