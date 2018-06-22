أميرة يابانية تتابع تدريبات الساموراي

المصدر: موسكو - وكالات

حضرت الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو تدريبات منتخب بلادها أمس والتقطت صورة برفقة الفريق. حضرت تاكامادو /64 عاما/ مباراة منتخب الساموراي أمام نظيره الكولومبي، التي انتهت بفوز المنتخب الآسيوي 2 / 1 في أولى مبارياته بالمجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا. وتعد تاكامادو أول عضو من العائلة الملكية اليابانية تقوم بزيارة روسيا منذ عام 1916، حسبما أفادت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء. في الوقت نفسه، غاب النجم الياباني كيسوكي هوندا عن تدريبات الفريق، بسبب معاناته من الإصابة، حيث اكتفى اللاعب المخضرم /32 عاما/ بإجراء تدريبات فردية، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفخذ.

وشارك هوندا كبديل في المباراة الماضية، فيما تحوم الشكوك بشأن مشاركة يويا أوساكو، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق في مرمى كولومبيا، أمام منتخب السنغال في الجولة الثانية بالمجموعة يوم الأحد القادم بمدينة إيكاترنبرغ.