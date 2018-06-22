الديوك يبعد بيرو من المونديال

المصدر: إيكاترنبيرغ - د ب أ

سحق المنتخب الكرواتي الملقب بـ «منتخب النار» نظيره منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيجني نوفغورود أرينا بين الفريقين أمس ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم.

سجل للمنتخب الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 53 لوكا مودريتسش ق 80 وإيفان راكيتيتش (91)

وفي المباراة الثانية تألق طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة حكمنا الدولي محمد عبد الله، في أولى مبارياته بكأس العالم، عندما أدار باقتدار مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره منتخب بيرو التي حسم المنتخب الفرنسي من خلالها تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، إثر تغلبه على منتخب بيرو 1 - صفر أمس على ملعب «إيكاترنبيرغ أرينا» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل النجم كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 34، ليصبح أصغر لاعب يسجل لفرنسا في تاريخ كأس العالم، كما حافظ زميله حارس المرمى هوغو لوريس على شباكه نظيفة، ليكون أفضل احتفال بالمباراة رقم 100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

وفرض المنتخب الفرنسي تفوقه خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والمحاولات التهديفية، وصنع لاعبوه فرصاً عدة كانت كفيلة بحسم المواجهة من الشوط الأول، لكنه اكتفى بهدف مبابي، وهو ما كاد أن يدفع ثمنه خلال الشوط الثاني.

وتطور أداء منتخب بيرو بشكل كبير خلال الشوط الثاني للمباراة، وتفوّق في الاستحواذ فترات طويلة، كما كثف تركيزه بشكل كبير على الجانب الهجومي، أملاً في التسجيل والحفاظ على أمل الاستمرار في البطولة، لكن لاعبيه لم يترجموا أي فرصة إلى هدف، كما عانده الحظ عندما تصدى القائم لكرة من لويس أكوينو مبكراً في الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الفرنسي، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على أستراليا 2 - 1، رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وقد حسم تأهله، بينما تأكد انتهاء مشوار بيرو من الدور الأول، فظلت بلا رصيد من النقاط، بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام الدنمارك صفر - 1.

ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بين المنتخبين الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، والأسترالي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتُحسم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، وكذلك الصدارة، عبر الجولة الثالثة التي تشهد لقاء الدنمارك مع فرنسا على ملعب لوجنيكي الثلاثاء المقبل، تزامناً مع مباراة أستراليا وبيرو على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي.