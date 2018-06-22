راموس: بين ميسي ومارادونا.. «سنوات ضوئية»

المصدر: موسكو - وكالات

قال سيرخيو راموس، قائد إسبانيا ومدافع ريال مدريد، إن غريمه في برشلونة ليونيل ميسي أفضل بسنوات ضوئية من أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا.

وقاد مارادونا بلاده للفوز بكأس العالم 1986، وقال هذا الأسبوع إنه لا يعتبر راموس نجماً، مفضلاً دييغو غودين قائد أوروغواي. وسئل راموس عن الأمر. فكال المديح لميسي الذي قاد برشلونة للفوز عديد من المرات على ريال مدريد، وخاض كثير من المواجهات مع راموس. وقال راموس: «مارادونا لاعب عظيم ورائع وأحترمه كثيراً، ومع ذلك في الأرجنتين يعرفون أن مارادونا بعيد بسنوات ضوئية عن أفضل لاعب أرجنتيني ليونيل ميسي».