الأسود الثلاثة يخسر معركة «البراغيث»

المصدر: موسكو - وكالات

لا يريد أن يصبح جيسي لينغارد «ضحية البراغيث» مرة أخرى عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم «الأسود الثلاثة» مع نظيره منتخب بنما في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم بعد غد.

ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 30 درجة مئوية هجمت أسراب من البراغيث على اللاعبين في فولغوغراد، التي تقع على نهر فولغا. وقال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي إنهم قاموا برش أنفسهم بمبيد حشري ولكنهم مازالوا يخوضون معركة خاسرة. وقال كين للصحافيين: «تم ابلاغنا من قبل بوجود ذباب كثير وعندما توجهنا لخوض الاحماءات وجدنا عدداً أكبر مما كنا نتوقعه».

وأضاف:«قمنا برش الكثير من مبيد الحشرات على أنفسنا قبل المباراة وفي فترة الاستراحة، وهو ما كان ضرورياً لأنه كان هناك البعض في عينيك والبعض في فمك».

وأضاف:«ولكنني أعتقد هذا جزء من التعامل مع أياً كان ما يظهر في طريقك وتعامل الفريق بشكل جيد مع هذا الأمر».

صورة طريفة

وكان لينغارد نشر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت وهو يقاتل الحشرات خلال مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره التونسي التي أقيمت يوم الاثنين الماضي وفاز بها المنتخب الإنجليزي 2 - 1.

كما نشر لينغارد صورا طريفة عبر «تويتر»، قبل مواجهة منتخب الأسود الثلاثة لنظيره البنمي في مونديال روسيا. ويقيم المنتخب الإنجليزي طوال فترة مشاركته في المونديال في مدينة ريبينو في ضواحي سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا. وتظهر الصور التي نشرها لينغارد، سباقاً ترفيهياً بين لاعبي المنتخب الإنجليزي في المسبح الخاص بمركز الإقامة.