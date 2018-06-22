أوزيل: الدعاء قبل النشيد الوطني

المصدر: موسكو ــ وكالات

يواجه الدولي الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل الكثير من الانتقادات بسبب عدم ترديده للنشيد الوطني الألماني منذ التحاقه بالمانشافت (المنتخب الألماني).

وقال أوزيل في لقاء مع صحيفة «دير فيستن» الألمانية: «عندما يبدأ عزف النشيد الوطني أبدأ بالدعاء. وأنا متأكد من أن هذا التركيز الروحي يمدني بالقوة من أجل تحقيق الفوز». وأوضح أوزيل أنه يقوم بهذا الروتين منذ الصغر، موضحاً: «منذ أن كنت طفلاً صغيراً وأنا أدعو قبل كل مباراة، وما زلت أقوم بذلك حتى اليوم». واستغرب الدولي الألماني البالغ من العمر 29 عاما من الأحكام التي يصدرها البعض على اللاعبين بالرغم من أنهم لا يعرفون السبب الذي يجعلهم لا يرددون النشيد الوطني قبل المباراة.