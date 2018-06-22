نيجيريا وأيسلندا.. وحلم الفوز الأول

المصدر: غيليندزيك - وكالات ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها المتعثرة في نهائيات كأس العالم 2018 في كرة القدم في روسيا عندما تواجه آيسلندا اليوم في فولغوغراد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، وانتزعت آيسلندا تعادلا ثمينا من الأرجنتين 1-1، بينما خسرت نيجيريا أمام كرواتيا صفر-2 في الجولة الأولى، ويبحث المنتخبان عن حلم الفوز الأول واختار مدرب المنتخب النيجيري، الألماني غرنوت روهر، تشكيلة من اللاعبين الشباب للمشاركة في المونديال، مع متوسط أعمار يبلغ 25 عاما، والضغوط كبيرة على «النسور الخضراء» لأن أية هزيمة أخرى ستعني وداع المونديال ولم يكن الفريق مقنعاً في مباراته الأولى، أمام كرواتيا حيث كانت الهجمات النيجيرية خجولة بينما ساد الارتباك صفوف الدفاع عند الكرات الثابتة.

وتقف كتيبة النسور الخضر أمام مهمة بسيطة حيث تحتاج إلى نقطة واحدة على الأقل للحفاظ على فرصها في الوصول إلى دور الـ 16، ومع افتقار الهجوم النيجيري بشكل واضح إلى الشراسة ضد كرواتيا، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان الفريق إيجاد طريقه إلى المرمى الآيسلندي في ظل الدفاع المتراص لممثل شمال أوروبا. هل ستكون هناك تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأولى؟.

وبلغ المنتخب النيجيري الأدوار الإقصائية في مونديال 2014، لكن مهمته في النسخة الحالية تبدو صعبة بعدما خسر أمام كرواتيا في مباراته الأولى، ويعد المنتخب الحالي بتشكيلته الشابة، والتي تضم الحارس فرانسيس أوزوهو البالغ من العمر 19 عاما، مجهولا تقريبا مقارنة بالمنتخب الذي خسر أمام فرنسا في دور الـ 16 في مونديال البرازيل 2014.

حافز

في المقابل، تدخل آيسلندا المباراة بحافز تعادلها في الجولة الأولى مع الأرجنتين 1-1، في إحدى أكبر مفاجآت الجولة الافتتاحية، ونجح المنتخب الآيسلندي في فرض التعادل على «التانغو»، بفضل أداء جماعي مذهل وتلاحم مبهر بين جميع اللاعبين وتصدى الحارس هانيس هالدورسون لركلة الجزاء من ميسي في الشوط الثاني. ما عزّز ثقة الآيسلنديين بشكل واضح، وأثبت الأداء أمام الأرجنتين للمشككين أنهم كانوا على خطأ، فأبناء شمال أوروبا لم يأتوا إلى روسيا لمجرّد الاستمتاع بمشاركتهم الأولى في كأس العالم، بل إن الهدف الرسمي للفريق هو التأهل إلى دور الستة عشر. وتحقيق مزيد من الأمجاد بعد الوصول إلى مرحلة المجموعات في كأس العالم.

تغييرات

ومن المنتظر أن يجري منتخب آيسلندا بعض التغييرات خلال مباراته أمام نيجيريا، ومن المتوقع عدم مشاركة يوهان بيرج غوندموندسون جناح بيرنلي بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق «السمانة» خلال مباراة المنتخب أمام الأرجنتين، وهذا الغياب يمنح الفرصة لمشاركة روريك جيسلاسون الذي حل محل غوندموندسون في مباراة الأرجنتين.

تحد

وسيكون الطقس بمثابة تحدٍّ لمنتخب آيسلندا بعكس النيجيريين، حيث إن درجة الحرارة في آيسلندا خلال شهر يونيو لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 9 درجات مئوية ولكنه مضطر للتعامل مع درجات الحرارة غير المألوفة في فولغوغراد، والمتوقع أن تصل إلى أكثر من 30 درجة مئوية داخل الملعب، الذي يجتاحه الذباب والحشرات الطائرة، وأبدت وسائل الإعلام الآيسلندية قلقها من الحشرات الطائرة وتأثيرها على اللاعبين.

خوف من هجوم نيجيريا

أكد هالدورسون الحارس الأيسلندي أن مباراة فريقه أمام نيجيريا ستكون هجومية بعكس المباراة الأولى أمام الأرجنتين، وقال: من الصعب التغلب على نيجيريا، فهم سريعون وأكثر ميلا إلى الهجوم المباشر وستكون مباراة مختلفة من نواح كثيرة.

فوز وحيد

فازت نيجيريا بمباراة واحدة فقط من آخر 13 لقاء لها في كأس العالم (فوز واحد وثلاثة تعادلات مقابل 9 هزائم)، وكان ذلك الانتصار على البوسنة والهرسك «1 - 0» في 21 يونيو 2014، خلال مرحلة المجموعات في مونديال البرازيل، وسجل أودموينغي الهدف.

قلق من الحشرات

أكد بيكير مارسايفارسون مدافع أيسلندا، أنه يشعر بالقلق بشأن الحشرات الموجودة في فندق الإقامة والملعب، أكثر من قلقه من الطقس، وتحدث عن مواجهة نيجيريا قائلاً «دائماً لدينا الثقة في قدرتنا على الفوز في أغلب المباريات بالمونديال».

حلم التأهل

أكد جون أوبى ميكيل نجم منتخب نيجيريا أن «النسور الخضراء» قادرة على تحقيق الفوز الأول في المونديال على حساب أيسلندا، للحفاظ على حلم المنتخب في التأهل للدور التالي.

هالغريمسون: لن أغير خطتي

أكد هيمير هالغريمسون مدرب أيسلندا أن مواجهة منتخب نيجيريا تختلف تماماً عن المباراة الأولى أمام الأرجنتين، وقال «نلعب أمام منافس مختلف تماماً، و لديه طريقة لعب مختلف»، ولكنه لن يغير خطته، وتابع: منافسنا فريق قوي ويملك لاعبين لديهم القدرة على تغطية مساحات كبيرة، إنه فريق منظم حقاً، ويستحق الإشادة، كما أنه سريع، ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، يؤدون بشكل مباشر، ولديهم قدرات خاصة في الهجوم، وأشيد بمدربهم.

وأضاف: من غير المرجح أن يلحق غوندموندسون بالمباراة، رغم أنه يتحسن كل يوم، لكن من المستبعد مشاركته وغيابه لن يكون التغيير الوحيد في مباراتنا أمام نيجيريا، التي ستقام في درجة حرارة عالية، تتخطى 30 درجة مئوية، ودائماً لدينا خطة في ذهني من اجل حصد النقاط الثلاث.

وتابع: قمنا بتدوير الفريق كثيراً خلال مرحلة الاستعداد، وباقي اللاعبين ظهروا بشكل جيد.

وعن توقعاته للمباراة قال: نتوقع الفوز، لكن نيجيريا تسعى لتعويض هزيمتها في الجولة الأولى.

روهر: قادرون على التأهل

أكد جيرنو روهر مدرب منتخب نيجيريا لكرة القدم، أن فريقه لديه تكتيكات عدة ستمنحه الفرصة للفوزعلى منتخب أيسلندا ،وقال في المؤتمر الصحافي للمباراة: بالنسبة لي، ليس من مصلحتي خسارة تلك المباراة ومنتخبنا لديه التكتيك اللازم للفوز، ومنافسنا ليس مخيفاً لنا.

وأشار إلى أن فريقه اتسم أداؤه بالتنظيم الجيد أمام كرواتيا، ولكن صادفه سوء حظ بالغ، بعدما تلقى «هدفين غبيين»، أحدهما من ضربة جزاء وقال: «النسور الخضراء» قادرون على التأهل عن المجموعة الرابعة ونتأخر عن أيسلندا بنقطة واحدة والأمور بأيدينا، لذلك سنكون إيجابيين في مواجهتهم اليوم، وتعلم لاعبونا من درس الخسارة الأولى أمام كرواتيا، ونحاول تحقيق الأفضل ، ولا بديل عن حصد النقاط الثلاث.

سذاجة

وأضاف: في بعض الأحيان كنا ساذجين قليلاً في الركلات الثابتة، لكننا سنعمل على تحسين ذلك، وعلينا الفوز على آ يسلندا، لنقترب كثيراً من تحقيق التأهل إلى دور الستة عشر.

وأشار المدرب إلى إمكانية أن يبدأ أحمد موسى، مهاجم ليستر سيتي، مباراة أيسلندا بعد مشاركته بديلاً أمام كرواتيا.

الجدير بالذكر أن روهر يخشى من الإطاحة به حال خسارة المنتخب أمام أيسلندا .