اتحاد الكرة المصري يتخذ قراراً مهماً بشأن كوبر

المصدر: د ب ا

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على أن يكون خليفة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في تدريب المنتخب الاول، أجنبيا في ظل استقرار المجلس على عدم تجديد التعاقد مع المدرب الحالي، عقب الفشل في بلوغ دور الستة عشر ببطولة كأس العالم في روسيا.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري، أسباب الخسارة الأخيرة القاسية أمام روسيا بثلاثية والخروج من المونديال.

واستقر المجلس على رحيل هيكتور كوبر، الذي غالى في طلباته المالية في الفترة الماضية من أجل التجديد، كما أن استمراره سيعرض الإدارة لمزيد من الانتقادات الجماهيرية في ظل اعتراض الجميع على طريقة لعب المنتخب المصري تحت قيادته، مع ضرورة البحث عن مدرب جديد يدير الأمور في المرحلة المقبلة، التي يرتبط فيها الفريق بخوض لقاءات هامة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون 2019، والبداية في شهر سبتمبر المقبل.

ناقش مجلس الإدارة إمكانية التعاقد مع مدرب مصري من بين حسام البدري مدرب الأهلي السابق، وحسام حسن المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، إلا أن المجلس رفض في النهاية هذا التوجه، واستقر على تعيين مدير فني أجنبي عقب الانتهاء مباشرة من مباريات كأس العالم ومواجهة المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل في مدينة فولجوجراد الروسية، على أن يعلن المجلس عن اسم مدربه الجديد بعد أيام من كأس العالم.