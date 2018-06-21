خسارة الفراعنة أمام النائب العام

المصدر: القاهرة ـ د ب أ

تقدم أحد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة المصرية للمنتخب القومي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحامي تقدم بالبلاغ بسبب الفوضى بمعسكر الفراعنة في سان بطرسبورغ، وهزيمته أمام منتخب روسيا في ثاني مبارياته بكأس العالم. وقال المحامي في بلاغه إن بعض القنوات الفضائية قامت بتصوير كواليس المنتخب داخل غرفهم في سابقة جديدة وخطيرة، ما أدى إلى انزعاج لاعبي الفريق وانشغالهم وفقدان تركيزهم. وتعرض منتخب الفراعنة لهزيمتين متتاليتين أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3).