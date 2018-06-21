سواريز يضع السماوي في الـ16

المصدر: روستوف - د ب أ

حسم منتخب أوروغواي تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، بعدما تغلب على نظيره السعودي 1 - صفر، أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وحسم منتخب أوروغواي بذلك أيضاً تأهله مع روسيا رسمياً إلى الدور الثاني كما تحولت المباراة الختامية للمجموعة بين المنتخبين السعودي والمصري إلى لقاء شبه ودي، بعدما تأكد وداع المنتخبين العربيين للمونديال.

وافتتح لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، التسجيل لمنتخب أوروغواي في الدقيقة 23 ليرفع رصيده بذلك إلى ستة أهداف في سجل مشاركاته بكأس العالم، ويعزز صدارته لقائمة أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب برصيد 52 هدفاً.

واحتفل سواريز بذلك بالمباراة رقم 100 له بقميص منتخب أوروغواي، كما بدأ بكتابة صفحة أكثر بريقاً في سجل مشاركاته المونديالية بعد مشواره المخيب في النسختين الماضيتين من البطولة.

فقد سبق لسواريز أن طرد في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا خلال مباراة دور الثمانية أمام غانا بسبب تصديه للكرة بيده وحرمان الفريق الغاني من التقدم، وبعدها بأربعة أعوام، أثار حالة من الجدل خلال مونديال البرازيل إثر عضته الشهيرة للإيطالي جيورجيو كيليني، وقد أوقف بسببها لمدة أربعة أشهر

وكان منتخب أوروغواي قد استهل مشواره في البطولة بفوز صعب على نظيره المصري 1 - صفر الجمعة الماضي، وحقق اليوم انتصاره الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط متساوياً بذلك مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 5 - صفر في المباراة الافتتاحية الخميس الماضي قبل أن يتغلب على المنتخب المصري 3 - 1 مساء أول من أمس.

ويدور الصراع في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى على صدارة المجموعة بين المنتخبين الروسي والأوروغوياني حين يلتقيان على ملعب «كوسموس أرينا» يوم الاثنين المقبل، تزامناً مع مباراة مصر والسعودية على ملعب «فولغوغراد أرينا»، والتي تعد نتيجتها بمثابة تحصيل حاصل، حيث لم يحصّل أي من الفريقين أي نقطة.

وتحسن أداء المنتخب السعودي كثيراً عن المباراة الأولى، وظهر أكثر تماسكاً، بعكس المباراة الأولى أمام روسيا، والتي جاء فيها مستواه مفاجئاً وخسر بخماسية افتتاحية.