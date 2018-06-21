المصريون يعرضون تذاكرهم للبيع

المصدر: سان بطرسبورغ - د ب أ

يبحث عدد كبير من الجماهير المصرية، سواء التي حضرت من القاهرة أو التي تعيش في روسيا ودول أوروبا المحيطة، إمكانية بيع التذاكر الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية، التي تقام الإثنين المقبل في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، التي تقام في روسيا. من المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره السعودي بمدينة فولغوغراد الروسية بختام لقاءات المجموعة الأولى عقب وداع المنتخبين بشكل رسمي للبطولة.

وبدأت الجماهير في البحث عن مشترين لتذاكر المباراة الأخيرة، خاصة أن اللقاء أصبح بلا أهمية، ويرى الجمهور أنه من المستحيل السفر لساعات طويلة نحو فولغوغراد وحضور المواجهة غير المهمة على الإطلاق.