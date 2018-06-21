أقصى سرعة في تاريخ كرة القدم

المصدر: موسكو ـ وكالات

حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسرع انطلاقة في تاريخ كرة القدم، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإسباني (3-3)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

وانطلق رونالدو بسرعة كبيرة وصلت إلى (38.6 كم/سا) خلال هجمة مرتدة من منطقة جزائه إلى منطقة جزاء الخصم، ومرر كرة على طبق من ذهب لزميله غونزالو غويديس، ولكن الأخير فشل في ترجمتها إلى هدف لبلاده.

ووفقا للتلفزيون الألماني، فإن انطلاقة رونالدو في منتصف الشوط الأول جعلته أسرع لاعب في تاريخ كرة القدم. وأحرز النجم البرتغالي «صاروخ ماديرا» ثلاثة أهداف «هاتريك» لبلاده ضد إسبانيا (3-3)، كما سجل هدف الفوز للمنتخب البرتغالي أمام المغرب في مباراة أمس.