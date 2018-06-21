غيغر يتلقى انتقادات وتساؤلات عن غياب «الفيديو»

المصدر: موسكو - البيان الرياضي

شَنَّ المغاربة حملة غضب واستياء كبيرة على حكم المُباراة الأميركي مارك غيغر، إذ احتج الطاقم التدريبي للمنتخب المغربي والجماهير المغربية الحاضرة بملعب لوجنيكي بقُوة على مجموعة من القرارات التحكيمية للحكم الأميركي.

واهتزت مُدرجات ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو على وقع الاحتجاجات القوية للجماهير المغربية.

وجاء احتجاج الجماهير بعد سقوط نور الدين أمرابط، بعد التحامه مع لاعب بروسيا دورتموند الألماني رافاييل غيريرو في الدقيقة 26 ، وأيضاً سُقوط مُهاجم مالاتيا سبور التركي خالد بوطيب.

وأيدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات رُونار على قرارات غيغر، والتي طالب فيها بالاعتماد على تقنية الفيديو »VAR« في لقطة سُقوط أمرابط.