بلاغ للنائب العام بسبب هزيمة مصر أمام روسيا

المصدر: البيان الالكتروني

تقدم أحد المحامين في مصر ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة بسبب الفوضى التي حدثت بمعسكر المنتخب في روسيا.

وكشفت صحف مصرية أن المحامي تقدم بالبلاغ بسبب الفوضى التي حدثت بمعسكر المنتخب المصري في سان بطرسبورغ، وهزيمته أمام منتخب روسيا في ثاني مبارياته بكأس العالم.

وقال المحامي في بلاغه، إنه رغم اختيار بعثة المنتخب المصري مدينة غروزني مقر إقامة دائما نظرا لما تتمتع به من خصوصية، إلا أن بعض القنوات الفضائية قامت بتصوير كواليس المنتخب داخل غرفهم في سابقة جديدة وخطيرة، ما أدى إلى انزعاج لاعبي الفريق وانشغالهم وفقدان تركيزهم.

وأضاف أن مقر إقامة المنتخب المصري شهد حالة من الفوضى والهرج وعدم الانضباط، بعد حجز عدد كبير من غرف الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون لصالح وفود الإعلاميين والفنانين والرياضيين والشخصيات العامة وأسرهم وأطفالهم.

وقد انعكس ذلك على أداء جميع لاعبي المنتخب أثناء أدائهم المبارة أمام المننتخب الروسي والذي ظهر جليا عليهم، ما أدى إلى إلحاق الخسارة بالمننتخب القومي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما أدى إلى إضاعة فرصة المنتخب القومي في الصعود إلى الدور الـ16 من تصفيات المونديال وإضاعة حلم مائة مليون مصري كان ينتظر فوز منتخبه أو تصعيده في المونديال خاصة وأن المنتخب القومي لم يشارك في مونديال كأس العالم لكرة القدم منذ مايقرب من 28 عاما .