مولر: الوحدة طريق المانشافت لعبور النفق المظلم

المصدر: سوتشي - وكالات

أعرب لاعب كرة القدم الألماني، توماس مولر، عن ثقته بأن المنتخب الألماني (مانشافت) حامل اللقب العالمي، درس بشكل كافٍ، الهزيمة التي مني بها في بداية رحلة الدفاع عن اللقب أمام نظيره المكسيكي.

وقال مولر، في المؤتمر الصحافي لفريقه أمس بمدينة سوتشي، إن الفريق بحاجة لإعادة اكتشاف وحدة أدائه في المباراة التالية له بالبطولة أمام نظيره السويدي.

ويتطلع المنتخب الألماني إلى استعادة اتزانه بعد الهزيمة 0 - 1 أمام نظيره المكسيكي يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات المجموعة السادسة . ويلتقي المنتخب الألماني (المانشافت)، نظيره السويدي يوم السبت المقبل على استاد «فيشت» في مدينة سوتشي بالجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وأضاف مولر: «ننتقد أنفسنا ونحلل وندرس المباراة. والآن، علينا أن نتطلع للأمام، ونفكر بشكل إيجابي. نأمل جميعاً في الاستمرار بالبطولة لأطول وقت ممكن». وتابع: «يجب أن نفوز بالمباراتين المتبقيتين لنا، وسيكون هذا صعباً للغاية. ولكننا لا نستطيع الفوز بالمباريات إذا مزقنا بعضنا البعض».

ويواجه المنتخب الألماني خطر الخروج من الدور الأول للبطولة، ليصبح رابع حامل للقب يتعرض للخروج من دور المجموعات في البطولة التالية لفوزه باللقب. ويقتسم المنتخبان السويدي والمكسيكي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوز المنتخب السويدي على نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الأخرى بالمجموعة.

ويستطيع المنتخب الألماني الحفاظ على فرصته في التأهل للدور الثاني، حتى في حالة الهزيمة أمام السويد، ولكن بشرط فوز كوريا الجنوبية على المكسيك في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل أيضاً قبل مباراة ألمانيا والسويد.

من ناحيته، أعرب اندرياس غرانكفيست، قائد المنتخب السويدي لكرة القدم، أمس، عن توقعه بأن المنتخب الألماني سوف يخوض مباراة هجومية خلال لقاء المنتخبين يوم السبت القادم، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا. وقال جرانكفيست: «أعتقد أن المنتخب الألماني سيكون لهم المزيد من الاستحواذ على الكرة والسيطرة الهجومية، ويتعين علينا أن ندافع عن أنفسنا كثيراً».

ويتقاسم المنتخب السويدي صدارة المجموعة، برفقة منتخب المكسيك، برصيد ثلاث نقاط، وذلك عقب فوز المنتخب الإسكندنافي 1 - 0 على كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، فيما تحتل ألمانيا المركز الثالث بلا نقاط.

أوضح غرانكفيست «يتعين علينا أن نتسم بالانضباط البالغ، وأن يدافع جميع أفراد الفريق عن أنفسهم، مثلما قمنا بذلك أمام إيطاليا وفرنسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة». شدد غرانكفيست، 33 عاماً، على أنه بالإضافة إلى الدفاع الصارم، فإنه ينبغي على فريقه أن يكون مستعداً لشن الهجمات المرتدة السريعة، كلما كانت هناك فرصة للقيام بذلك. وأشار اللاعب السويدي «تابعنا جميعاً منتخب المكسيك الذي حقق نجاحاً كبيراً في القيام بذلك».