نيمار يعود إلى التدريبات

المصدر: موسكو - وكالات

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى التدرب مع منتخب بلاده بشكل طبيعي استعداداً للمباراة الثانية لـ«سيليساو» في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم غداً ضد كوستاريكا.

وأعلن الاتحاد البرازيلي للعبة، أمس، في حسابه الرسمي على «تويتر»: «أن تمرينات المنتخب البرازيلي متواصلة، ونيمار جونيور يشارك بشكل طبيعي في ورشة العمل!»، ناشراً مقطع فيديو حيث يبدو نيمار واضعاً ضمادة على كاحله الأيمن ويتمرن بشكل طبيعي في مقر المنتخب في سوتشي.

واضطر نيمار إلى ترك الحصة التمرينية، أول من أمس، وهو يعرج بسبب آلام في الكاحل الأيمن. وشارك نيمار في بداية الحصة دون أي انزعاج. وفي القسم الثاني من الحصة التدريبية أمسك بكاحل قدمه اليمنى متأثراً بآلام قبل أن يلتحق مباشرة بغرف الملابس وهو يعرج، ما أثار القلق.