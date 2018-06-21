مصر تكافئ الحضري

المصدر: موسكو - وكالات

يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الدفع بحارس المرمى المخضرم عصام الحضري في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام السعودية يوم الاثنين المقبل، في آخر جولات المجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018).

وجاءت دراسة المنتخب لمشاركة الحضري على حساب الحارس الأساسي محمد الشناوي من أجل مساعدة الحارس العجوز (45 عاماً) على تحطيم الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يشارك في تاريخ البطولة، والدخول ضمن الأرقام الكبيرة في المونديال.

وغاب الحضري عن المشاركة في مباراتي أوروغواي وروسيا في بداية مشوار كأس العالم، بعدما قرر كوبر الاعتماد على محمد الشناوي حارس الأهلي المصري ضمن التشكيل الأساسي، فيما كان الحضري على مقاعد البدلاء.

ويدرس الجهاز الفني حالياً إما الدفع بعصام الحضري في التشكيل الأساسي وإما الاكتفاء بمنحه بعض الوقت في الشوط الثاني حتى يحطم الرقم القياسي الذي يحمله حالياً الحارس الكولومبي فريد موندراغون.