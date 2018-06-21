كاراغر يهاجم سترلينغ

المصدر: موسكو - وكالات

قال جيمي كاراغر مدافع إنجلترا السابق إن ماركوس راشفورد يجب أن يدخل التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا أمام بنما يوم الأحد المقبل بدلاً من رحيم سترلينغ.

وكتب كاراغر في عموده بصحيفة تليغراف «أسلوب إنجلترا لا يناسب سترلينغ، أو ربما ينطبق ذلك على المركز الذي يشغله حاليا». وأضاف «في الوقت الحالي تلعب إنجلترا بثلاثة لاعبين في مركز صانع اللعب. كلهم يعتمدون على تحركاتهم وسرعتهم وبشكل أكبر من قدرتهم على فتح ثغرات في دفاع المنافسين عن طريق التمريرات الدقيقة.

هذا يجعل اختيار سترلينغ غير منطقي». وسجل المهاجم هاري كين هدفين، أحدهما في الوقت بدل الضائع، لتفوز إنجلترا 2-1 على تونس في مباراتها الأولى بالمجموعة السابعة يوم الاثنين الماضي لكن سترلينغ أخفق في التسجيل للمباراة 21 على التوالي مع المنتخب الوطني.

ويرى كاراغر أن راشفورد ترك بصمة إيجابية بعد المشاركة في الدقيقة 68 بدلا من سترلينغ المتألق مع مانشستر سيتي وقال إن أداء اللاعب البالغ عمره 20 عاما يجعله يستحق اللعب كأساسي. وتلعب إنجلترا مع بلجيكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 28 يونيو الجاري.