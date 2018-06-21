تشيرتشوف متعجب من ثلاثية مصر

المصدر: موسكو - وكالات

أكد ستانيسلاف تشيرتشوف المدير الفني للمنتخب الروسي تعجبه من تسجيل فريقه ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب المصري.

وقال تشيرتشوف : «أتعجب من أننا سجلنا ثلاثة أهداف أمام المنتخب لاسيما وأنه لم يسمح من قبل بتلقي مثل هذا العدد من الأهداف. لكننا نستحق الفوز». وأضاف: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكننا حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نلعب بشكل جيد، لنحصل على نقاط المباراة كاملة وهو ما حدث بالفعل».

وأكد: «لقد قمنا بمراقبة محمد صلاح بشكل جيد خلال المباراة وضغطنا هجومياً في كافة أرجاء الملعب واستطعنا استغلال الأخطاء التي وقع فيها لاعبو المنتخب المصري في الدفاع وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف». وأضاف: «قلت قبل المباراة أنني واثق من قدرة لاعبي فريقي في تحقيق الفوز، وحققنا هدفنا من المباراة».