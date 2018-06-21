«التانغو» يلعب بـ «النار»

المصدر: نيغني نوفغورود - أ ف ب ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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بعد توقيعها على أفضل انطلاقة لها في كأس العالم منذ 20 سنة بفضل فوزها على نيجيريا، تُواجه كرواتيا (منتخب النار) بمعنويات مرتفعة مباراتها مع المرشحة الأكبر في المجموعة الرابعة، منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، ولا شك أن أي نتيجة غير الهزيمة ستشكّل خطوة عملاقة نحو الدور ثمن النهائي.

حسابات

تختلف الحسابات تماماً بالنسبة لكتيبة «الألبيسيليستي» رفاق ميسي بعد تعادله غير المتوقع ضد منتخب أيسلندا عديم الخبرة، فصار لعب «التانغو» بالـ«النار» أمر لا بديل له، فتعادل البداية وضع فريق خورخي سامباولي في موقف معقد قبل مواجهة الخصم الأصعب، على الورق، في هذه المجموعة، إذ يحتاج المنتخب الأرجنتيني للفوز حتى لا تتعقد أكثر مهمة تأهله إلى الدور الثاني.

بداية

تدخل الأرجنتين مباراتها المصيرية مع كرواتيا اليوم في نيجني نوفغورود ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم في كرة القدم، وهي موحدة خلف قائدها ونجمها ليونيل ميسي، بعد تعثرها في الجولة الأولى. وبدأ ميسي المونديال الروسي بشكل مخيب، إذ فوت نجم برشلونة الإسباني وصاحب الكرة الذهبية 5 مرات الفرصة على بلاده للخروج بالنقاط الثلاث من مباراتها مع أيسلندا، بإهداره ركلة جزاء حين كانت النتيجة 1-1. وأتت إضاعة ميسي ركلة الجزاء غداة تحقيق غريمه في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب خمس مرات أيضاً، بداية مثالية بتسجيله ثلاثية لبلاده البرتغال في مرمى إسبانيا، منحت أبطال أوروبا التعادل 3-3.

وعلى الرغم من صعوبة اختراق الدفاع الأيسلندي، تجاهل سامباولي مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، الذي لم يكن ضمن التبديلات الأرجنتينية الثلاثة، بانتظار التوصل إلى «تفاهم» حول كيفية إشراكه إلى جانب ميسي، بحسب ما أشار المدرب السابق لإشبيلية الإسباني عشية النهائيات.

نضج

لكن ديبالا أظهر نضجاً بتأكيده «أننا جميعنا معه، يعلم أن بإمكانه الاعتماد على مساندتنا له جميعنا، وأكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً «نحن هنا لمساعدته في كل لحظة وبالطبع سنكون إلى جانبه».

تعديلات

ومن المرجح أن يجري سامباولي تعديلات على التشكيلة لمباراة اليوم التي ستكون إعادة للقاء المنتخبين في الدور الأول عام 1998 حين فازت الأرجنتين 1- صفر، وواصلت طريقها حتى ربع النهائي، فيما حققت كرواتيا المفاجأة بعد تأهلها ثانية المجموعة، ونالت المركز الثالث في أول مشاركة لها بعد الانفصال عن يوغوسلافيا.

وقد يبقى الجناح أنخل دي ماريا على مقاعد البدلاء لصالح كريستيان بافون، كما يحتمل أن يزج سامباولي بجيوفاني لو سيلسو في وسط الملعب على حساب لوكاس بيليا.

سيطرة

على جانب آخر، تُشير اختيارات المدرب زلاتكو داليتش في التدريبات الأخيرة إلى أنه قد تكون هناك تغييرات في هذه المباراة. أثار أداء منتخب كرواتيا في ظهورها الأول بعض التساؤلات: مواصلة اللعب بالعديد من لاعبي الوسط ، أربعة ضد نيجيريا ،أم التركيز على السيطرة على وسط في الميدان بلاعبين أكثر إبداعاً ضد الأرجنتين. أما الأمر المُستبعد فهو أن تنهج كتيبة فاتريني الخطة الدفاعية نفسها التي لعبت بها أيسلندا. ولكن لا شيء محسوم، لننتظر وسنرى.

11 تسديدة لـ «البرغوث»

أكد ليونيل ميسي شعوره بـ «المرارة» بعد المباراة التي سدد خلالها «البرغوث» 11 مرة على المرمى دون أن يجد طريقه إلى الشباك، هو أمر لم يحصل منذ مونديال 1970 مع الإيطالي لويجي ريفا. واعتبر النجم الباحث عن لقب أول كبير مع المنتخب.

ديربي الليغا في موسكو

تشكل مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم نسخة مصغرة من لقاء ديربي «الليغا» الأسباني بين الغريمين الكبيرين، برشلونة وريال مدريد، حيث يشهدمواجهة بين ميسي وزميله في برشلونة راكيتيتش وغريميه في ريال مدريد مودريتش وكوفاشيتش.

«سامباولي»: لن يعود

حذر أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا، المدرب سامباولي من أنه «إذا واصل اللعب بهذه الطريقة، لن يتمكن من العودة إلى الأرجنتين». ورأى مارادونا، أن ما قدمه المنتخب أمام الوافدة الجديدة آيسلندا «عار»، مدافعاً عن ميسي».

معنويات ليونيل مرتفعة

أكد المدافع الأرجنتيني كريستيان إنسالدي، أن معنويات زميله قائد فريق التانغو ليونيل ميسي مرتفعة، على رغم من أن اللاعب أضاع أربع ركلات جزاء من آخر سبعة سددها.

زلاتكو: كالينيتش لم يكن جاهزاً

في بيان مقتضب قبل الحصة التدريبية للمنتخب الكرواتي في معسكره بروشينو شمال شرق سان بطرسبورغ، قال المدير الفني للفريق زلاتكو داليتش: خلال اللقاء ضد نيجيريا، كان كالينيتش يقوم بعملية الإحماء، حيث كان من المفترض أن يدخل في الشوط الثاني. لكنه لاحظ أنه لم يكن مستعداً بسبب مشكلة في ظهره. وأضاف: «الأمر ذاته حدث خلال المباراة الودية ضد البرازيل في إنجلــــــترا، وقبل الحصة التدريبية الأحد. قبلت ذلك بهدوء، وبما أنني بحاجة إلى أن يكون لاعبو فريقي في قمة استعدادهم وجاهزيتهم، اتخذت هذا القرار».

تقارير

لكن التقارير تؤكد أن استبعاد مهاجــــــم فيورنتينـــا الإيطالـــي الذي خاض الموســــم المنصرم معاراً إلى ميلان، جاء على خلفية رفضه الدخول كبديل لماريو ماندزوكيتش خلال مباراة نيجيريا، اعتراضاً منه على عدم المشاركة أساسياً.

سامباولي: ميسي أفضل لاعب في العالم

دافع الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، عن نجمه ليونيل ميسي قبل لقاء منتخب (راقصو التانغو) أمام نظيره الكرواتي، اليوم بمدينة نيغني نوفغورود في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وقبل المباراة الثانية للأرجنتين، قال سامباولي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أول من أمس، للحديث عن مواجهة كرواتيا «إن ميسي أفضل لاعب في العالم» مشيراً إلى أن انتقاده أمر غير مبرر.

أوضح سامباولي «حينما تسجل هدفاً بقميص منتخب الأرجنتين، فإنه يُنسب لنا جميعاً الفضل فيه، ولكن عندما تخسر الأرجنتين فإن الجميع يتهم ليونيل بالتسبب في ذلك. أعتقد أن هذا الاعتقاد غير عادل».

أعلن سامباولي عزمه إجراء تعديلات في قائمة الفريق الأساسية التي ستواجه منتخب كرواتيا، الذي وصفه بـ «الرائع»، وأضاف مدرب الأرجنتين «نعتقد أن المباراة المقبلة سوف تتطلب أداءً فنياً جيداً على الأرجح.. يتمتع المنافس بمجموعة كبيرة من الخيارات الهجومية».