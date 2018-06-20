رونالدو: فوجئت بمستوى المغرب القوي جداً

المصدر: وكالات

اعتبر مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الفوز الاربعاء على المغرب (1-0) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في مونديال روسيا، “كان الاكثر أهمية لكسب النقاط الثلاث”، مشيرا الى انه فوجىء بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي القوي جدا.

وقال رونالدو مسجل الهدف الوحيد في المباراة التي اختير افضل لاعب لها، “أنا سعيد جدا. الشيء المهم كان الفوز في المباراة وكسب النقاط الثلاث”، مضيفا “كنا نعرف أنه في حال خسرنا، قد نواجه خطر الخروج. كنا نعلم أن المغرب سيقدم كل شيء. فوجئنا ببدايتهم للمباراة لأنها كانت قوية جدا”.

وتابع في تصريح مقتضب للصحافيين عقب المباراة “تمكنت من تسجيل هدف، كان ذلك رائعا بالنسبة لي”، مشيرا الى “اننا نتوقع مواصلة عملنا ومحاولة التحسن في مرحلة المجموعات. اقتربنا من الدور الثاني وبعده سنرى. سنواجه الأمور مباراة بعد مباراة. سنحاول انهاء الدور الاول في الصدارة”.

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها.

وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد أربعة أهداف بعد ثلاثيته في مرمى اسبانيا في الجولة الاولى (3-3)، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.